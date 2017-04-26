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Сенат Конгресса США утвердил замглавы минюста, который будет вести расследование по России

Международная панорама
26 апреля, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В пользу Рода Розенстайна было отдано 94 голоса, против - лишь шесть
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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Сенат Конгресса США одобрил во вторник кандидатуру Рода Розенстайна на посту первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора. В его пользу было отдано 94 голоса, против - лишь шесть.

Розенстайну предстоит курировать федеральные расследования, связанные с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию в прошлом году. Объясняется это тем, что министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил 3 марта об отказе от участия в такого рода разбирательствах, чтобы не ставить под сомнение их объективность. Сешнс, представляющий правящую Республиканскую партию, был вынужден принять это решение под давлением оппозиции в лице демократов.

Выступая 7 марта на слушаниях в юридическом комитете Сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Розенстайн подтвердил готовность назначить спецпрокурора по России, если сочтет такие действия необходимыми. "Я готов назначить специального советника, сенатор, когда я приду к выводу, что это уместно, опираясь на политику и процедуры министерства юстиции", - заявил Розенстайн.

Юрист отвечал на вопрос сенатора Патрика Лихи (демократ, от штата Вермонт) о том, готов ли он назначить спецпрокурора для расследования приписываемых Вашингтоном России попыток повлиять на президентские выборы в США, состоявшиеся в минувшем году.

На мартовских слушаниях Розенстайн также заверял, что будет готов тщательно изучить вопрос о необходимости назначения спецпрокурора по России. "Что касается специального советника по данному делу и другим, то я знаю, что это вопрос дня на Капитолийском холме", - отметил юрист, который до недавнего времени являлся федеральным прокурором по штату Мэриленд.

По его словам, он намерен подходить к этому вопросу, как и к любым другим в своей профессиональной карьере, "оценивая факты и законодательство, учитывая применимые нормы и консультируясь с кадровыми специалистами министерства (юстиции - прим. ТАСС)".

"И затем я приму собственное решение относительно того, что, на мой взгляд, является самым правильным вариантом действий, если я буду исполнять обязанности генерального прокурора; или передам свои рекомендации генеральному прокурору (Сешнсу - прим. ТАСС), если он не самоустранится (от расследования - прим. ТАСС)", - констатировал Розенстайн.

В Москве на самом высоком уровне неоднократно отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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Сешнс, Джефф
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