Сенатор США: Трамп намерен сдерживать рост влияния России

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп хотел бы иметь как можно больше союзников за рубежом, но планирует противостоять росту влияния России на мировой арене. С таким утверждением во вторник выступил член Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) по итогам личной встречи с Трампом, сообщила газета Politico. В понедельник вечером американский лидер принял Грэма и сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) за частным ужином.

Излагая высказывания Грэма, издание написало, будто Трамп заверил законодателей в том, что он сопротивляется растущему глобальному влиянию России. "Он давал отпор по России. Он хочет иметь как можно больше союзников. Но, мне кажется, он понимает, что Россия является тем, кто в последнее время не слишком-то полезен", - заявил законодатель.

По словам сенатора, Трамп, однопартиец Грэма и Маккейна, за ужином внимательно слушал, "задавал отличные вопросы", говорил об укреплении мощи Вооруженных сил США и о кризисе вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Трамп также ясно дал понять обоим, что он разделяет их обеспокоенность по поводу растущего влияния России и ее президента Владимира Путина", - говорится в материале газеты.

Между тем Маккейн категорически отказался раскрывать Politico содержание беседы с руководителем американской администрации. "Я не обсуждаю ужин с президентом США", - сказал он.