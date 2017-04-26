Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракетный эсминец ВМС США Mahan изменил курс с целью пройти на безопасном расстоянии от корабля иранского Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) в Персидском заливе. При выполнении маневра экипаж Mahan привел в готовность вооружения, сообщил во вторник телеканал Fox News.

По сведениям его источников в Пентагоне, инцидент произошел в понедельник. Согласно версии американской стороны, иранский боевой корабль подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу. Последний сменил курс, чтобы избежать сближения. При этом на Mahan включили сирену, зажгли опознавательные огни и привели в готовность вооружения, информировал телеканал.

8 января этого года Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря. В соответствии с данными информационного агентства Reuters, экипаж эсминца "установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход". После этого "корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, а поднявшийся с его палубы вертолет сбросил сигнальную дымовую шашку".

Американские военные отметили, что подобные инциденты в Персидском заливе - не редкость. Предыдущий аналогичный случай произошел в августе прошлого года. Президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал в поддержку решительных действий американских военных моряков по отношению к иранцам в случае, если те будут ограничивать свободу морского судоходства в международных водах.