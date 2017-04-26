Экс-постпреды США при ООН призвали Конгресс не сокращать ее финансирование

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Девять бывших американских постоянных представителей при штаб-квартире Объединенных Наций призвали Конгресс США не урезать финансирование этой ключевой международной организации. Свое обращение к законодательной ветви власти США отставные дипломаты облекли в форму открытого письма, которое было обнародовано во вторник.

Незаменимый инструмент

Как говорится в этом документе, "несмотря на то, что ООН несовершенна и (ей) требуются многие реформы, она остается незаменимым инструментом продвижения глобальной стабильности и благосостояния, от которых зависят интересы и приоритеты США". Ссылаясь на собственный опыт, авторы послания подчеркивают, что США удается "намного более эффективно добиваться реформ" в ООН, когда Вашингтон "оплачивает свои счета".

"Удержание или сокращение финансирования ООН, для сравнения, ослабляет наши позиции, отчуждает союзников, поддержка которых имеет ключевое значение для наших приоритетов в области реформ, подрывает насущную деятельность ООН, продвигающую центральные интересы и ценности Америки, и стоит нам в долгосрочной перспективе большего", - убеждены составители письма.

Ими стали дипломаты, представлявшие в свое время в ООН как демократические, так и республиканские администрации США: Саманта Пауэр, Сюзан Райс, Джон Негропонте, Билл Ричардсон, Мадлен Олбрайт, Эдвард Перкинс, Томас Пикеринг, Дональд Макгенри и Эндрю Янг.

С их точки зрения, сокращение ассигнований США в бюджет организаций системы ООН также чревато передачей возможности формирования "повестки дня странам, которые могут быть враждебно настроены" по отношению к США и которые стремятся к тому, чтобы Вашингтон оставил "свое место за столом".

"Мы призываем вас поддерживать лидерство США в ООН, в том числе посредством продолжения выплаты начисленных нам, а также добровольных взносов в (бюджет - прим. ТАСС) организации", - пишут экс-постпреды руководству Сената и Палаты представителей Конгресса.

Со своей стороны Олбрайт, которая в прошлом занимала и должность госсекретаря США, утверждала во вторник в беседе с журналистами, что "другие государства, прежде всего Китай и Россия, сделают все возможное, чтобы заполнить вакуум лидерства", если Вашингтон действительно урежет финансирование ООН.

Планы администрации Трампа

Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не скрывает намерения сократить ассигнования в фонды ООН, ее вспомогательных агентств и программ.

Выступая в понедельник за рабочим ланчем с постпредами стран - членов Совета Безопасности, приглашенных в Белый дом, Трамп назвал ООН "недорабатывающей", но имеющей "огромный потенциал". Он также утверждал, что расходы на деятельность организации "совершенно вышли из-под контроля".

Тогда же Трамп в шутливом тоне сказал, что нынешний постпред США при ООН Никки Хейли "может быть легко заменена". И хотя американский лидер тут же добавил, что таких планов нет, некоторые вашингтонские наблюдатели расценили его высказывания как предупредительный сигнал в адрес Хейли, схожий с тем, который Трамп на днях послал ключевому стратегу Белого дома Стивену Бэннону.

США являются крупнейшим донором ООН, внося 22% ее основного бюджета, равного $5,4 млрд. Кроме того, они покрывают 28,5% бюджета миротворческих операций, составляющего $7,9 млрд.

По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым", а взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.