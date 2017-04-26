Глава правительства Японии принял отставку министра, оказавшегося в центре скандала

ТОКИО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку главы министерства реконструкции Масахиро Имамуры, отвечающего за ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил журналистам сам Имамура, оказавшийся в центре скандала.

"Я подал прошение об отставке, премьер-министр Абэ ее принял, - отметил он. - Я приношу свои искренние извинения за то, что доставил столько беспокойств и ранил чувства жителей региона Тохоку (северо-восток Японии - прим. ТАСС)".

Имамура оказался в центре двух скандалов в апреле этого года. Сначала он нахамил журналисту, который задал ему вопрос об ответственности государства за судьбы добровольно покинувших районы, пострадавшие в результате катастрофы на АЭС "Фукусима-1".

Взбешенный Имамура потребовал от журналиста выйти из зала и больше никогда не возвращаться. Когда тот отказался подчиниться и продолжал задавать вопросы, министр в гневе бросил ему: "Заткнись!"

Во вторник министр положительно высказался о том, что землетрясение 2011 года, унесшее жизни свыше 18 тыс. людей, произошло на северо-востоке, а не в центре страны, где жертв, по его мнению, было бы больше. Сразу после этого Имамура извинился за свои слова, назвав их неуместными.

Поведение главы ведомства вызвало общественный резонанс и повлекло за собой шквал критики со стороны оппозиционного блока в адрес кабмина. Глава японского правительства также принес извинения жителям северо-восточного региона страны и пообещал сделать все для восстановления утраченного доверия.

"На мне, как на премьер-министре, лежит ответственность, поскольку именно я назначал членов кабинета министров, - подчеркнул Абэ. - Восстановление северо-восточного региона, пострадавшего от стихии - это приоритетная задача моего правительства".

В ближайшее время премьер-министр должен утвердить кандидатуру нового министра реконструкции. Ожидается, что им станет 69-летний Масаёси Ёсино, который является уроженцем префектуры Фукусима.

После аварии из зоны АЭС было эвакуировано около 174 тыс. человек. В настоящее время по мере проведения дезактивационных работ все больше районов вокруг станции объявляются пригодными для жизни, однако их бывшие жители возвращаются туда неохотно.