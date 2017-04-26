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СМИ: боевикам ИГ поставлена задача совершить крупные теракты в Малайзии

Международная панорама
26 апреля, 5:12 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Как сообщает газета Star со ссылкой на источники, главари ИГ недовольны действиями одного из своих полевых командиров Мухаммада Ванди, который отвечает за боевиков из стран Юго-Восточной Азии
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СИНГАПУР, 26 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Главари террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) недовольны действиями одного из своих полевых командиров Мухаммада Ванди, отвечающего за боевиков - выходцев из Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии. По информации источников газеты Star, в связи с этим ему было поставлено условие - совершить до конца года ряд крупных вылазок на малайзийской территории.

Как пишет издание, 26-летний Ванди вместе со своей супругой в январе 2016 года перебрался в Сирию, где был назначен экстремистами из ИГ ответственным за вербовку новых боевиков, говорящих на индонезийском языке (распространен в Индонезии, Малайзии, а также частично в Сингапуре и на Филиппинах). Кроме того, ему была поставлена задача организовать террористические атаки, в первую очередь в Малайзии.

Вместе с тем, как отметил источник газеты в спецслужбах, за это время Ванди "принял участие в подготовке лишь одного теракта, совершенного в июне прошлого года в одном из ночных клубов в пригороде Куала-Лумпура". Как подтвердил тогда глава национальной полиции Халид Абу Бакар, "эта вылазка стала первой атакой сторонников ИГ в стране". В результате взрыва брошенной в увеселительное заведение гранаты ранения получили восемь человек.

По информации правоохранительных органов страны, Ванди ведет около 100 групп в мобильном приложении WhatsApp, в которых состоят жители Малайзии, в основном молодые люди. В настоящее время перед ним также поставлена задача предотвратить возвращение на родину из Сирии более 50 малайзийцев, прежде воевавших на стороне ИГ.

Ранее в текущем месяце управление по контролю за иностранными активами минфина США внесло Ванди в санкционный список как одного из наиболее активно разыскиваемых террористов.

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