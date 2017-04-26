СМИ: более 800 человек задержаны в Турции за связи с организацией Гюлена

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АНКАРА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая полиция в ночь со вторника на среду провела массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО, обвиняемой Анкарой в организации попытки путча в июле 2016 года. По данным телеканала NTV, задержаны 803 человека, большая часть которых - это сотрудники полицейских структур.
Рейды, начатые в ночное время, прошли пока в 54 из 81 провинциях Турции. В облавах по адресам проживания и работы подозреваемых участвовали 8,5 тысяч полицейских. Отмечается, что в операции задействованы все региональные Управления безопасности, и задержания могут продолжиться на всей территории Турции.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Путчисты захватили начальника Генштаба Хулуси Акара и планировали захватить президента Тайипа Эрдогана.
Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки. В попытке переворота власти обвиняют Гюлена, проживающего в США, и его сторонников из ФЕТО, которые действовали на территории Турции.