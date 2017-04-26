Одесситы отстояли проспект Маршала Жукова и улицу Валентины Терешковой

ОДЕССА, 26 апреля. /ТАСС/. Депутаты Одесского городского совета утвердили в среду новый проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором Михаилом Саакашвили.

"Согласно новому проекту, прежние названия сохранят проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улицы Валентины Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулок Богданова", - сообщил корреспонденту ТАСС депутат муниципалитета Олег Брындак, который и внес в повестку дня горсовета этот вопрос.

По его словам, депутаты 46 голосами утвердили проект решения, который ранее был предложен горсоветом и вынесен на общественные слушания одесситов.

В ходе сессии Брындак отметил, что горсовет вправе принять предполагаемый проект решения, поскольку есть соответствующее заключение историко-топонимической комиссии, к тому же ранее было проведено онлайн-голосование, в ходе которого получено одобрение горожан.

В мае 2016 года Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках декоммунизации. Предлагалось проспект Маршала Жукова переименовать в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича. Эти предложения не понравились горожанам. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов.

Несколько улиц в соответствии с решением горсовета все же поменяют свои названия в духе декоммунизации. Улица Правды станет улицей Счастья, а переулок Правды - переулком Вдохновения. С карты города исчезнет имя Чапаева (теперь улица Братьев Мезенцевых), напоминание о Героях Сталинграда (теперь улица Героев обороны Одессы), Героях-комсомольцах (станет улицей Преподобного Ионы) и пионерах (переулок Пионерский станет переулком Фраполли). Улицу Красных Зорь назовут Храмовой, а переулок Красных партизан станет просто Партизанским.