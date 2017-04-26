Турецкая оппозиция подаст в ЕСПЧ иск, касающийся результатов референдума

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции намерена в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) оспорить решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) принять к подсчету во время референдума 16 апреля бюллетени без печатей. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Я подтверждаю, что мы оспорим результаты референдума в ЕСПЧ", - приводит агентство слова представителя партии.

Во вторник Верховный суд Турции отказался принять к рассмотрению иск НРП. Как сообщал телеканал Haberturk, судебная коллегия большинством голосов постановила, что претензии НРП не могут по закону быть предметом административного судопроизводства.

Ранее ЦИК рассмотрел все поданные партиями запросы об аннулировании референдума и отклонил их. Только один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против. Соответствующие запросы подали НРП, Партия демократии народов и Партия отечества.

На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ЦИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.