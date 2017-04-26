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Reuters: Австрия ведет расследование против главы Airbus по подозрению в мошенничестве

Международная панорама
26 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В распоряжении агентства оказалась переписка, из которой следует, что гендиректор корпорации фигурирует в числе обвиняемых в рамках расследования о мошенничестве при закупке истребителей
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Вены проводит расследование в отношении генерального директора концерна Airbus Томаса Эндерса в связи с подозрением в мошенничестве в связи с заключенным в 2003 году контрактом на $2 млрд по закупке истребителей Eurofighter для ВВС Австрии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя венской прокуратуры.

В распоряжении Reuters оказалась переписка, из которой следует, что гендиректор Airbus фигурирует в числе обвиняемых в рамках расследования о предполагаемом мошенничестве при закупке истребителей. На вопрос агентства о том, ведется ли расследование в отношении Томаса Эндерса, официальная представительница прокуратуры Вены заявила: "Я подтверждаю это".

Компания Airbus не дала Рейтер комментарий по поводу информации о ведущемся расследовании в отношении ее главы, ранее Эндерс и Airbus неоднократно отвергали свою вину в деле о закупке истребителей Австрией.

Прокуратура Вены 24 февраля заявила, что возбудила уголовное дело в отношении компании Airbus Defence and Space (подразделение Airbus Group) и европейского авиастроительного консорциума Eurofighter Jagdflugzeug по подозрению в мошенничестве при заключении контракта с Министерством обороны Австрии на поставку истребителей Eurofighter Typhoon.

16 февраля Министерство обороны Австрии потребовало от концерна Airbus €183,4 млн в связи с намеренным обманом при закупках истребителей Eurofighter Typhoon в 2003 году. Ведомство подало заявление в прокуратуру Вены и утверждало, что концерн намеренно ввел республику в заблуждение относительно закупочной цены истребителей, возможностей поставки и комплектации. Сумма общего ущерба для страны, по мнению главы Минобороны Австрии, составила €1,1 млрд.

Закупка истребителей с начала 2003 года сопровождалась скандалами, связанными с коррупцией. Изначально Австрия планировала приобрести 24 истребителя, впоследствии их число сократилось до 18, а в 2007 году было решено купить только 15 самолетов. В частности, военные считают, что цена самолетов была завышена. Общая сумма сделки в 2003 году составила €1,96 млрд, почти 10% - 183,4 млн - пошли на компенсацию затрат по заключению соглашения, однако в итоге в общем расчете эта сумма учтена не была.

Основанием для заявления в прокуратуру послужило начатое в 2012 году расследование специальной комиссии при Минобороны Австрии, которая представила свой доклад и заключение. В докладе говорилось, что Австрийская Республика была обманута до принятия решения и заключения договора на покупку истребителей. "Если бы не обманные действия, Австрия не решилась бы покупать истребители- перехватчики Eurofighter, а приобрела бы JAS-39 Gripen компании SAAB и сохранила бы значительные суммы", - отмечалось в докладе.

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