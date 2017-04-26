Контактная группа согласовала механизм верификации удерживаемых в Донбассе граждан

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала механизм верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе граждан. Об этом по итогам заседания в Минске сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Обсуждали вопросы освобождения (удерживаемых) лиц, важным является разработка механизма верификации тех граждан, которые хотели бы после освобождения остаться на той территории, на который были во время ареста", - сказал он.

"Я рад, что создан этот механизм и он скоро будет запущен", - добавил Сайдик.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы - представителя Украины на переговорах - Дарья Олифер, в свою очередь подчеркнула, что такая "верификация состоится в кратчайшие сроки". По ее словам, "на сегодняшней встрече согласовано, что в процедуре также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц".