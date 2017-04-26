Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене

ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Рабочие завода американской компании Whirlpool, расположенного во французском Амьене, освистали посетившего их в среду кандидата в президенты Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, который родился в этом городе.

Как свидетельствует репортаж телеканала BFMTV, во время визита Макрона рабочие свистели и толкали сотрудников его службы безопасности, окруживших лидера "На марше". Некоторые из них скандировали лозунги в поддержку лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая посетила этот завод накануне.

Рабочие завода Whirlpool в Амьене уже несколько дней протестуют против планов по его переносу в Польшу. В ходе общения с бастующими Макрон заявил, что, если Ле Пен победит на выборах, то Whirlpool ждет неминуемое закрытие, в то время как он возьмет решение этого вопроса на личный контроль.

Президентские выборы во Франции

Первый тур выборов во Франции состоялся 23 апреля. По данным МВД страны, Макрон набрал 23,86% голосов, Ле Пен - 21,43% голосов. Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая. Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готовы поддержать 60% избирателей, тогда как в пользу Ле Пен высказываются 40% респондентов.