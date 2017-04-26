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Оппозиция Черногории хочет провести референдум по НАТО в случае победы в 2021 году

Международная панорама
26 апреля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
При этом парламент страны внес вопрос о голосовании по вступлению в альянс в повестку дня на 28 апреля
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Оппозиция в Черногории пообещала в среду провести референдум по вопросу о пребывании этой страны в НАТО в случае своей победы на следующих парламентских выборах в 2021 году. Об этом сообщило агентство TANJUG.

О своих планах вынести вопрос о пребывании страны в НАТО на всенародное голосование депутаты парламента от черногорской оппозиции заявили на собрании, которое они провели в селении Мурино на севере страны, которое подверглось бомбардировке силами НАТО в 1999 году. Собрание оппозиции состоялось за два дня до заседания парламента, на котором намечено голосование по вопросу о вступлении Черногории в НАТО, в поддержку которого выступает правительство страны.

Скупщина (парламент) Черногории внесла вопрос о голосовании по вступлению в НАТО в повестку дня на 28 апреля. После принятия законопроекта Черногория представит ратификацию договора правительству Соединенных Штатов, которое является его депозитарием. Дата получения документа о ратификации станет датой вступления Черногории в НАТО.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов экс-премьера Мило Джукановича обладает большинством в парламенте. Оппозиции, выступающей за проведение референдума о вступлении страны в НАТО, принадлежит лишь 39 из 81 места в парламенте. Население Черногории относится к НАТО негативно, поэтому черногорские власти решили провести процедуру присоединения страны к альянсу через парламент. Оппозиция, выступающая за укрепление отношений с РФ, объявила о подготовке массовых акций протеста 28 апреля.

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