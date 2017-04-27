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СМИ: Трамп назвал "города-убежища" бедствием для США

Международная панорама
27 апреля, 1:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент США подверг критике постановления судов, которые временно заблокировали действия его указов в сфере иммиграции

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп назвал города-убежища, куда в массовом порядке перебираются нелегальные иммигранты, бедствием для страны. Интервью с президентом опубликовала в среду газета Washington Examiner.

"Города-убежища очень, очень опасны и очень, очень плохие. Мы добиваемся отличных результатов в деле охраны правопорядка, мы проделали отличную работу на границе, - отметил он. - И все наши самые талантливые люди говорят, что города-убежища являются бедствием".

Глава государства подверг критике постановления судов, которые временно заблокировали действия его указов в сфере иммиграции. Он подчеркнул, что эти указы были написаны "четким и понятным языком". "Они написаны настолько четким языком, что довольно хороший ученик первого класса сможет понять их в полной мере", - отметил он, подчеркнув, что суды даже "не привели и нескольких слов" в защиту своих решений о блокировке. Американский лидер также раскритиковал постановление федерального окружного суда в Сан-Франциско о временном блокировании его указа, ограничивающего предоставление грантов тем муниципалитетам, которые не соблюдают федеральное законодательство в сфере иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов президента Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в указ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.

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