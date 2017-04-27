СМИ: в Париже усилят меры безопасности в туристических зонах

СМИ: в Конгрессе раскрыли три ключевых вопроса к Флинну по РоссииМеждународная панорама 27 апреля, 1:57
Ученые NASA обнаружили покрытую льдом экзопланету, подобную ЗемлеКосмос 27 апреля, 1:56
"Известия": большинство россиян поддерживают запрет на полеты в ЕгипетОбщество 27 апреля, 1:43
Мэй заверила Юнкера, что Лондон стремится к тесным и партнерским отношениям с ЕСМеждународная панорама 27 апреля, 1:23
NYT: компания зятя Трампа брала в долг у миллиардеров из ИзраиляМеждународная панорама 27 апреля, 0:56
Макрон: политическая программа Ле Пен "ведет в пропасть"Международная панорама 27 апреля, 0:54
"Краснодар" сыграет с "Амкаром" в матче 25-го тура чемпионата России по футболуСпорт 27 апреля, 0:20
Сборная России по хоккею матчем со шведами начинает выступление на Чешских играхСпорт 27 апреля, 0:10
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата АнглииСпорт 26 апреля, 23:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Парижская полиция усилит меры безопасности в туристических зонах города летом этого года. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на разработанный столичной префектурой полиции план "Туризм-2017".
Предполагается, что с июня по сентябрь повышенные меры безопасности будут действовать в районе Монмартра, Елисейских полей, Эйфелевой башни - площади Трокадеро, Лувра - Королевского дворца, Оперы Гарнье и находящихся неподалеку крупных торговых центрах, а также в районе Собора Парижской Богоматери и квартала Сен-Жермен.
На обеспечение безопасности будут дополнительно выделены 130 полицейских, которые, как отмечается в документе, "будут бороться с преступлениями в отношении туристов". Кроме того, в семи туристических зонах Парижа планируется установить дополнительно более 130 видеокамер.
Париж считается одним из самых посещаемых туристами городов в мире. Ежегодно французская столица принимает около 18 млн путешественников.