СМИ: в Париже усилят меры безопасности в туристических зонах

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Парижская полиция усилит меры безопасности в туристических зонах города летом этого года. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на разработанный столичной префектурой полиции план "Туризм-2017".

Предполагается, что с июня по сентябрь повышенные меры безопасности будут действовать в районе Монмартра, Елисейских полей, Эйфелевой башни - площади Трокадеро, Лувра - Королевского дворца, Оперы Гарнье и находящихся неподалеку крупных торговых центрах, а также в районе Собора Парижской Богоматери и квартала Сен-Жермен.

На обеспечение безопасности будут дополнительно выделены 130 полицейских, которые, как отмечается в документе, "будут бороться с преступлениями в отношении туристов". Кроме того, в семи туристических зонах Парижа планируется установить дополнительно более 130 видеокамер.

Париж считается одним из самых посещаемых туристами городов в мире. Ежегодно французская столица принимает около 18 млн путешественников.