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СМИ: в Конгрессе раскрыли три ключевых вопроса к Флинну по России

Международная панорама
27 апреля, 1:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Один из вопросов: имел ли право экс-помощник Дональда Трампа на законных основаниях получать платежи от организаций РФ или Турции или ему как бывшему военному офицеру было запрещено это делать

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Майкл Флинн

Майкл Флинн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса определил три основных вопроса, ответы на которые предстоит добиться от бывшего помощника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. Все они касаются России, сообщил в среду в эфире телекомпании MSNBC старший демократ этого комитета Адам Шифф (от штата Калифорния).

Три ключевых вопроса

"Я полагаю, есть три вопроса юридического характера, касающихся Майкла Флинна. Имел ли он на законных основаниях право или возможность получать платежи от организаций России или Турции, было ли ему как бывшему военному офицеру запрещено получать эти деньги? Второй вопрос состоит в том, отчитывался ли он (Флинн) об этих средствах во время прохождения проверки на благонадежность (при назначении на должность советника президента). Наконец, проблема в том, что он мог сделать ложные заявления по поводу связей с Россией", - перечислил конгрессмен.

Он подверг сомнению заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который во вторник высказал убежденность, что Конгресс имеет в своем распоряжении все необходимые документы, касающиеся Флинна. "Это прозвучало так, будто на самом деле у них (администрации) есть документы, которых нет у нас (Конгресса), но они не хотят их выдавать", - заметил Шифф.

Конгресс требует отчета

Флинн являлся директором разведывательного управления Министерства обороны (РУМО, военная разведка) в период с июля 2012-го по август 2014 года. В марте этого года газета Wall Street Journal сообщила, что он еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. В публикации утверждалось также, что в декабре 2015 года телекомпания RT заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

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Во вторник председатель комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джейсон Чаффетс и старший демократ комитета Элайджа Каммингс заявили, что Флинн, вероятнее всего, не имел разрешения на принятие денежных средств от иностранных лиц. Чаффетс отметил, что речь, видимо, идет о нарушении, так как Флинн, будучи военным в отставке, "не мог просто так получать деньги от России, Турции или от кого-либо еще". Указанный комитет пока не настаивает на предъявлении каких-либо обвинений отставному генералу, однако законодатели отметили, что попросят разобраться в ситуации министра и генерального инспектора сухопутных войск.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

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