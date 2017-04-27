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США заявили о способности истребителей с авианосца Carl Vinson достичь КНДР за 2 часа

Международная панорама
27 апреля, 2:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

При этом отмечается, что этим истребителям потребовалась бы дозаправка в воздухе для возвращения на борт авианосца

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Истребители-бомбардировщики с американского авианосца Carl Vinson, переброшенного к Корейскому полуострову, способны достичь территории КНДР приблизительно за два часа. Об этом сообщил в среду глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Харри Харрис. Он выступил в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению ситуации в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

По словам Харриса, авианосная ударная группа (АУГ) во главе с Carl Vinson "на сегодняшний день находится в Филиппинском море восточнее Окинавы" и "Северная Корея находится в пределах досягаемости, если будет отдан такой приказ".

На вопрос одного из конгрессменов, сколько времени потребовалось бы самолетам данной АУГ для того, чтобы добраться до КНДР, военачальник ответил: "Примерно два часа, что вполне соответствует их потенциалу". При этом адмирал подтвердил, что этим истребителям потребовалась бы дозаправка в воздухе для возвращения на борт авианосца Carl Vinson, и добавил, что "у современных АУГ есть собственные заправщики".

Кроме того, Харрис отметил, что американская атомная подводная лодка Michigan, несущая на борту 154 крылатые ракеты Tomahawk и подразделение спецназа ВМС, после предстоящего вскоре выхода из южнокорейского порта Пусан "будет действовать в регионе".

Продолжительность нынешнего похода АУГ Carl Vinson была продлена на месяц, как уже ранее объявлялось, чтобы у берегов Корейского полуострова был "авианосец, если он потребуется президенту (США Дональду Трампу - прим. ТАСС)", напомнил командующий ПАКОМ.

Харрис утверждал, что именно на нем лежит ответственность за недавнюю неразбериху вокруг того, где именно находился Carl Vinson и какие задачи выполнял этот авианосец. По словам адмирала, он принял решение вывести авианосец из Сингапура, сократить программу учений с его участием, отменить заход этого корабля в Австралию, но "не смог адекватно изложить это прессе".

Глава ПАКОМ также не исключил потенциальной возможности возникновения конфликта между США и Китаем из-за КНДР в связи с эскалацией напряженности в регионе. "(Однако) это управляемый риск", - добавил военачальник.

С его точки зрения, отношения между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Трампом "являются позитивными и воодушевляющими" и это "сильно смягчает упомянутый риск".

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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