Суд обвинил экс-главкома сухопутными силами Чили в причастности к убийствам при Пиночете

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийский судья Марио Карроса предъявил бывшему командующему сухопутными войсками Чили генералу Хуану Эмилио Чейре обвинения в причастности к деятельности карательного подразделения "Караван смерти", расправлявшегося с противниками власти в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в среду.

Карроса считает Чейре "соучастником убийства с отягчающими обстоятельствами" 15 человек 16 октября 1973 года. Аналогичные обвинения были предъявлены еще 15 военным в отставке.

Среди погибших были члены Коммунистической и Социалистической партий Чили, активисты нескольких левых движений, а также один крестьянин, не выражавший явную поддержку ни одной из политических сил. По данным следствия, все они были незаконно задержаны, а затем расстреляны карательным отрядом в военной части в городе Ла-Серена, где служил Чейре.

В июне экс-главком уже был задержан по этому делу, но затем отпущен под залог в 1 млн песо ($1,5 тыс.). Обвиняемый отрицает свою причастность к убийствам.

Чейре командовал сухопутными войсками Чили с 2002 по 2006 год. В 2004 году он официально признал, что ответственность за преступления, совершенные во время диктатуры, лежит на армии.

В октябре 1973 года "Караван смерти" под руководством генерала Серхио Арельяно Старка был направлен в чилийские тюрьмы для расправы над находящимися там политическими заключенными. Как установило следствие, в общей сложности карательный отряд казнил 75 человек. Согласно последним официальным данным, всего за годы военной диктатуры в Чили (1973-1990 годы) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.