Reuters: Трамп дал полномочия Пентагону изменять контингент войск в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп предоставил Пентагону полномочия изменять ограничения на численность контингента Вооруженных сил государства, дислоцированных в Сирии и Ираке. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники в администрации США.

Однако, по их данным, до сих пор никаких изменений сделано не было. Источники агентства в оборонном ведомстве подчеркнули, что стратегия США в Ираке и Сирии по-прежнему ориентирована на поддержку местных сил в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство". Эта тактика, продолжает Reuters, предотвратила необходимость дислоцирования крупного контингента сухопутных войск США в регионе.

На данный момент в Ираке, по официальным данным, находятся 5 262 американских военнослужащих, а в Сирии - 503. Решение Трампа стало еще одним шагом в расширении полномочий американских военачальников на местах.

Так, как отмечают американские СМИ, сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43 была применена в Афганистане по приказу командующего силами США и НАТО в этой стране генерала Джона Николсона.

Сторонники усиления ВС США, в том числе и в Конгрессе, считают, что такой шаг президента позволит более гибко реагировать на непредвиденные события на поле боя. Иракское правительство также настаивает на необходимости военного присутствия США в регионе.

Пентагон пока не ответил на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.