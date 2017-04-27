Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президенту Аргентины разрешили выехать из страны, несмотря на расследования против нее

Международная панорама
27 апреля, 5:45 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Кристине Фернандес де Киршнер необходимо внести залог в $9,7 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио разрешил выехать за границу экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер, в отношении которой было возбуждено несколько дел. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в среду.

"Выдать разрешение, запрошенное Кристиной Элизабет Фернандес, на выезд из страны в Афины (Греция), Брюссель (Бельгия) и Лондон (Великобритания) с 5 по 19 мая", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что бывшей главе государства необходимо внести залог в 150 тыс. песо ($9,7 тыс.).

Вместе с экс-президентом из страны сможет выехать ее дочь Флоренсия Киршнер, которая также находится под следствием. Когда они прилетят обратно в Аргентину, обе должны в течение 48 часов явиться в суд, чтобы сообщить о своем возвращении.

Бонадио возбудил дело в отношении экс-президента и ее детей, подозреваемых в участии в преступной схеме по отмыванию денег, и запретил им покидать территорию страны в начале апреля. Расследование связано с деятельностью компании Los Sauces, занимающейся сделками с недвижимостью и принадлежащей семье Киршнер. Сторона обвинения считает, что через фирму отмывались деньги, полученные в результате коррупционной схемы.

В общей сложности в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено три дела. Она также обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA
7
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
Темы дня
Загрузка...
Реклама