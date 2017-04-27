Экс-президенту Аргентины разрешили выехать из страны, несмотря на расследования против нее

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио разрешил выехать за границу экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер, в отношении которой было возбуждено несколько дел. Об этом говорится в постановлении, обнародованном в среду.

"Выдать разрешение, запрошенное Кристиной Элизабет Фернандес, на выезд из страны в Афины (Греция), Брюссель (Бельгия) и Лондон (Великобритания) с 5 по 19 мая", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что бывшей главе государства необходимо внести залог в 150 тыс. песо ($9,7 тыс.).

Вместе с экс-президентом из страны сможет выехать ее дочь Флоренсия Киршнер, которая также находится под следствием. Когда они прилетят обратно в Аргентину, обе должны в течение 48 часов явиться в суд, чтобы сообщить о своем возвращении.

Бонадио возбудил дело в отношении экс-президента и ее детей, подозреваемых в участии в преступной схеме по отмыванию денег, и запретил им покидать территорию страны в начале апреля. Расследование связано с деятельностью компании Los Sauces, занимающейся сделками с недвижимостью и принадлежащей семье Киршнер. Сторона обвинения считает, что через фирму отмывались деньги, полученные в результате коррупционной схемы.

В общей сложности в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено три дела. Она также обвиняется в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств и в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.