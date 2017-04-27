Минтранс Молдавии обыскивают по делу о хищениях из европейских фондов

КИШИНЕВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии пришли с обысками в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Обыски проводятся в связи с делом о нецелевом использовании средств из европейских фондов", - рассказала журналистам пресс-секретарь НАЦ Анжела Старинская. Сообщается, что обыски проводятся и в кабинете министра Юрия Киринчука, который на прошлой неделе покинул страну и отсутствовал на заседаниях правительства, когда там обсуждались экстренные меры по ликвидации последствий снежного циклона, заблокировавшего дороги.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее потребовал отставки Киринчука, обвинив его в коррупции. А поддерживающая главу государства Партия социалистов дважды ставила в парламенте вопрос об его увольнении из-за сложившейся ситуации в отрасли, где железнодорожники полгода не получают зарплату, в связи с чем устраивают акции протеста. Однако парламентское большинство не поддержало эту инициативу из-за опасений раскола в правящей коалиции проевропейских партий, в которую входит выступающая за объединение с Румынией и вступление в НАТО Либеральная партия, выдвинувшая Киринчука на его пост по партийной квоте.

В прошлом году Киринчук оказался в центре скандала, когда на своей странице в Facebook назвал идею сближения Молдавии и России "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости". Высказывания министра осудила Ассоциация русскоязычных журналистов и посольство РФ в Молдавии, которое выразило надежду, что "шовинистическая выходка официального лица" получит соответствующую реакцию со стороны властей и правоохранительных органов.

В последние месяцы в Молдавии развернута кампания по борьбе с коррупцией. В рамках этой кампании уже задержаны бывший министр сельского хозяйства Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, затем пришла очередь чиновников мэрии Кишинева, которые тесно связаны с либералами. По разным делам по обвинению в коррупции также арестованы множество чиновников, судей, банкиров, судебных исполнителей, из-за чего, по признанию представителя НАЦ Старинской, "в следственном изоляторе уже не хватает мест".