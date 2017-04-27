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Кандидат в президенты Южной Кореи предложил решение ядерной проблемы КНДР

Международная панорама
27 апреля, 11:44 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Пхеньяну следует отказаться от атомного оружия и подписать мирный договора с США, считает Мун Чжэ Ин

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СЕУЛ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Кандидат в президенты Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал КНДР отказаться от испытаний ядерного оружия. С таким заявлением наиболее популярный претендент на высший государственный пост выступил в ходе предвыборных дебатов.

"Если Северная Корея проведет шестой атомный тест, на какое-то время межкорейский диалог станет невозможным. Учитывая, что президентский срок (в Республике Корея - прим. ТАСС) ограничен пятью годами, следующей администрации в этом случае будет сложно улучшить двусторонние отношения", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

"Хочу предупредить Пхеньян, что новое ядерное испытание приведет его к еще большей изоляции и трудностям, угрозе нестабильности для правящего режима", - заметил либеральный кандидат.

Бывший лидер Демократической партии "Тобуро" для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР предложил "всеобъемлющий и поэтапный подход". Он предусматривает отказ Пхеньяна от атомного оружия, сопровождаемый одновременным подписанием мирного договора и нормализацией отношений КНДР с США.

"На первом этапе от Севера требуется не проводить новых ядерных испытаний, заморозить эту программу. Второй шаг подразумевает ее полную ликвидацию", - сказал Мун Чжэ Ин. Если Пхеньян согласится на денуклеаризацию, Южная Корея рассмотрит возможность возобновления двустороннего экономического сотрудничества, в том числе открытия Кэсонского индустриального комплекса.

Кандидат также заявил, что в случае прихода к власти "рационально" решит проблему размещения в Южной Корее американского комплекса ПРО THAAD, которое вызвало недовольство части населения и протесты России и Китая. Мун Чжэ Ин объявил, что намерен поднять эту тему на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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