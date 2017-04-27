Шиитское ополчение Ирака объявило об освобождении от ИГ района Эль-Хадр к югу от Мосула

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Бойцы шиитского ополчения Ирака вернули полный контроль над районом Эль-Хадр и одноименным городом к югу от Мосула. Об этом заявили в четверг в командовании проправительственных вооруженных формирований.

В сообщении отмечается, что шиитские военизированные отряды выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из уезда Эль-Хадр с одноименным административным центром. "Ополчение полностью освободило от боевиков Эль-Хадр, проводится зачистка зданий на предмет мин-ловушек и самодельных взрывных устройств", - говорится в тесте, выдержки из которого приводит телеканал Al Sumaria.

На территории Эль-Хадра находятся руины древнего парфянского города Хатра, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году радикалы сровняли с землей большую часть сохранившихся там памятников элинистического и древнеримского периода. О масштабах катастрофы известно мало, так как город все это время находился под контролем экстремистов.

О наступлении на расположенный в 80 км к югу от Мосула район Эль-Хадр шиитские формирования объявили 25 апреля. Поддержку наземным силам оказывают ВВС Ирака. Задача ополченцев отрезать боевиков ИГ, укрепившихся в западной провинции Анбар в городах Эль-Каим, Рава и Ана, от радикалов в Мосуле и Сирии. Сообщалось, что после возвращения Эль-Хадра шиитские бойцы продолжат наступление на город Эль-Баадж и район Эль-Кайруан по направлению к границе с Сирией.