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Выборы в Сенат Казахстана пройдут 28 июня

Международная панорама
27 апреля, 16:54 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Президент страны поручил правительству республики, акимам городов Астаны и Алма-Аты, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов

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АСТАНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом назначил выборы в Сенат (верхнюю палату) парламента республики на 28 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"В связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, постановляю: Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Назарбаев поручил правительству республики, акимам городов Астаны и Алма-Аты, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената.

Парламент Казахстана состоит из двух палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Казахстана. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов Сената назначаются президентом республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества.

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