СМИ: сирийская армия освободила газовое месторождение под Пальмирой

БЕЙРУТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев вернули в четверг под контроль газовое поле Шаер к северо-западу от Пальмиры. Как сообщила газета Al-Watan, правительственные силы сумели освободить это крупнейшее в стране месторождение природного газа после того, как выбили террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с окружающих его высот.

Командование ВС САР поставило перед войсками задачу в кратчайшие сроки восстановить контроль над нефтяными и газовыми объектами, захваченными бандами ИГ в восточной части провинции Хомс. В феврале армейские части заняли месторождение Хайян, на территории которого находится газоперерабатывающий завод, и овладели газонаполнительной станцией в Джохаре. В марте вместе с Пальмирой были освобождены нефтяные колодцы на месторождениях Джезаль и Эль-Махр. Сирийские власти незамедлительно приступили к восстановлению разрушенной в результате боевых действий хозяйственной инфраструктуры.

К северу от города Хама (220 км от Дамаска) сирийские военнослужащие остановили прорыв террористов из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В районе Масасна ими было уничтожено пять единиц бронетехники и 22 внедорожника с пулеметами. По информации агентства САНА, в рядах противника сотни убитых и раненых.

На юге Сирии в провинции Дераа войска отразили еще одно нападение банд "ан-Нусры" и ее союзников. Там ликвидированы 33 боевика, выведены из строя четыре танка и шесть военно- транспортных средств.