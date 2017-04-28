Тиллерсон считает Иран угрозой для США и для ближневосточного региона

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Соединенные Штаты рассматривают Иран как серьезную угрозу. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Иран сейчас представляет серьезную угрозу для США и для стабильности в регионе", - заявил он.

По словам Тиллерсона, "вопрос о политике в отношении Ирана нельзя рассматривать только с точки зрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". Этот план был согласован летом 2015 года международной "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.

"Необходимо учитывать и поведение Ирана как государства, поддерживающего терроризм в регионе", - подчеркнул госсекретарь США.