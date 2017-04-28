СМИ: комплекс THAAD в Южной Корее приведен в частичную боеготовность

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СЕУЛ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Система ПРО THAAD, основные элементы которой доставлены к месту дислокации в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, приведена в частичную боевую готовность. Об этом сообщает газета "Тона ильбо".
"Комплекс "фактически действует" и уже способен противодействовать северокорейским провокациям", - пишет издание, цитируя источник в министерстве национальной обороны.
По данным газеты, на полноценное боевое дежурство систему планируется поставить до конца текущего года. На месте дислокации THAAD находятся пусковые установки, системы наведения, радар и ракеты. Зенитный ракетный комплекс будет задействован в случае, если Северная Корея произведет пуск баллистической ракеты в сторону Республики Корея (РК), отмечает издание.
Оборудование ЗРК THAAD было доставлено 26 апреля в обстановке строгой секретности на место развертывания в юго- восточную часть РК. По данным СМИ, на территорию гольф- клуба в уезде Сонджу прибыли шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием.
Данный шаг вызвал недовольство местных жителей, что привело к столкновению с полицейскими. Информацию о доставке военного груза позднее подтвердило минобороны РК.
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетная и ядерная программы КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.