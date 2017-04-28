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В Японии пройдут отложенные ранее из-за плохой погоды совместные с США учения

Международная панорама
28 апреля, 4:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Японо-американские военные учения проходят на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с участившимися ракетными пусками КНДР

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ТОКИО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совместные учения воздушных Сил самообороны Японии и ВМС США с участием палубной авиации, базирующейся на американском авианосце Carl Vinson, отложенные 26 апреля из-за плохой погоды, пройдут 28 апреля. Об этом объявила министр обороны Японии Томоми Инада.

"Запланированные учения пройдут сегодня", - отметила она.

Ранее на этой неделе ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ" начали совместные учения к югу от Корейского полуострова. Во вторник в Японском море также прошли противоракетные учения, в которых приняли участие эсминцы, оснащенные боевыми информационно-управляющими системами Aegis.

Японо-американские военные учения проходят на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в связи с участившимися ракетными пусками КНДР, которые вызывают серьезную обеспокоенность у Токио и Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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