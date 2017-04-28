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СМИ: президент Македонии пригласил лидеров партий обсудить ситуацию в парламенте

Международная панорама
28 апреля, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Накануне активисты движения "За единую Македонию" в знак протеста против избрания спикера парламента проникли в здание законодательного органа, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Македония Гёрге Иванов в четверг выступил с обращением к народу после беспорядков в парламенте в Скопье, в ходе которого призвал лидеров партий собраться для обсуждения сложившейся ситуации. Об этом сообщило Македонское информационное агентство (MINA).

"Я призываю общественность сохранять спокойствие и не попадать под влияние лживых новостей и манипуляций. Все соответствующие институты должны поступать ответственно, в соответствии с конституцией и законами Республики Македония", - цитирует агентство слова Иванова.

"Я призываю лидеров партий, представленных в парламенте, прибыть завтра (в пятницу - прим. ТАСС) в мой офис, чтобы провести встречу, на которой мы обсудим новую ситуацию", - заявил президент Македонии.

Накануне оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание законодательного органа, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки.

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