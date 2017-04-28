СМИ: двое мирных жителей подорвались на мине в Горловке

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ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Двое мирных жителей в Горловке пострадали при подрыве мины на северо-западной окраине города. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы горловской городской администрации Иван Приходько.
"Двое мирных жителей 1981 и 2004 годов рождения подорвались на мине в районе шахты "Южная". У обоих пострадавших множественные осколочные ранения конечностей и головы", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По информации Приходько, пострадавшие были госпитализированы в горловскую городскую больницу, их состояние уточняется.
Ранее в пятницу местные власти сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. В результате ранение получил один мирный житель, зафиксированы повреждения жилого фонда. Кроме того, в Ясиноватой, которая накануне также подверглась обстрелам со стороны ВСУ, подросток получил ранения при детонации найденного им боеприпаса.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.