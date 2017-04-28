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Спикер сейма Латвии призвала к постоянному военному присутствию США в регионе

Международная панорама
28 апреля, 12:45 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Инара Мурниеце заявила, что региону угрожает "агрессивное поведение Кремля"

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РИГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Постоянное военное присутствие США в странах Балтии необходимо для обеспечения безопасности региона. Об этом председатель Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце заявила на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне, передает пресс-служба законодательного органа балтийской республики.

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации", - заявила она. "Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - утверждала также спикер Сейма.

Как заверила Мурниеце, Латвия сделала серьезные шаги для укрепления своей обороноспособности. В частности, пообещала спикер, к 2018 году доля расходов на оборону в этой балтийской республике достигнет 2% ВВП. Она также поблагодарила Райана за его "жесткую и неизменную позицию по вопросам обеспечения безопасности стран Балтии", указывает пресс-служба Сейма.

Мурниеце находится в Вашингтоне с рабочим визитом, в ходе которого провела переговоры с рядом членов Сената и Палаты представителей.

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