Конституционный суд Армении отказал оппозиции в аннулировании итогов выборов

ЕРЕВАН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Конституционный суд Армении в пятницу отверг требование оппозиции о признании недействительными итогов парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля. Решение суда огласил его председатель Гагик Арутюнян.

14 апреля оппозиционный блок партий "Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении" вручил в эту высшую судебную инстанцию заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на выборах в Национальное собрание страны. Этот альянс, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место.

25 апреля Конституционный суд приступил к рассмотрению иска оппозиции.