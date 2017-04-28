Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конституционный суд Армении отказал оппозиции в аннулировании итогов выборов

Международная панорама
28 апреля, 13:09 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Оппозиционный блок партий "Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении" набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Конституционный суд Армении в пятницу отверг требование оппозиции о признании недействительными итогов парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля. Решение суда огласил его председатель Гагик Арутюнян.

14 апреля оппозиционный блок партий "Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении" вручил в эту высшую судебную инстанцию заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на выборах в Национальное собрание страны. Этот альянс, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место.

25 апреля Конституционный суд приступил к рассмотрению иска оппозиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Бриллиантовый" череп в Музее странных вещей
"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают люди
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
2
Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю Педро Аграмунту
3
"Парящий" мост в Москве могут внести в Книгу рекордов Гиннесса
4
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Порошенко призвал направить "средства" Януковича на модернизацию армии
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама