SZ: подозреваемый в атаке на автобус "Боруссии" отверг обвинения в свой адрес

БЕРЛИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Мужчина, которого подозревают в нападении на клубный автобус дортмундской "Боруссии", отверг все обвинения в свой адрес. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката предполагаемого преступника.

"Мой подзащитный отверг причастность к инциденту", - приводит издание слова юриста.

Как ранее сообщалось, подозреваемый имеет немецкий и российский паспорта. Прокуратура вменяет ему в вину покушение на убийство 20 пассажиров автобуса, подготовку и осуществление взрыва, а также нанесение тяжких телесных повреждений.

Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через интернет он приобрел ценные бумаги "Боруссии". По версии обвинителей, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.