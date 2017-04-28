СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт", советника главы МВД Антона Геращенко в государственной измене из-за высказанного им предложения сдать Севастополь в аренду России. Об этом говорится в письме украинской прокуратуры, опубликованном УНИАН.

"Прокуратура Автономной республики Крым рассмотрела обращение по поводу возможного совершения народным депутатом Антоном Геращенко уголовного преступления, - сказано в письме. - По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины".

Речь идет о публикации Геращенко в 2015 году в Facebook сообщения с предложением после соответствующих изменений в законодательстве отдать России в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. "Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются на условиях, которые являются компромиссами", - отмечал он в публикации.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.