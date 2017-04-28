Великобритания не намерена отстраняться от мира после Brexit

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ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания не собирается отстраняться от мира и отказываться от сотрудничества с другими странами после выхода из Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам встречи со своим японским коллегой Синдзо Абэ, который прибыл в Лондон с визитом.
"В ходе наших переговоров я внесла ясность, что сейчас не время для Великобритании отстраняться от мира, напротив, ее роль должна усилиться", - сказала она.
Мэй также рассказала японскому премьеру о подготовке к Brexit. "Мы полны решимости гарантировать, что Великобритания остается лучшим местом в Европе для ведения и развития бизнеса. Японские компании уже инвестировали в общей сложности более 40 млрд фунтов стерлингов (51,7 млрд долларов) в экономику Великобритании", - отметила она, подчеркнув, что японские инвестиции обеспечивают рабочими местами 140 тыс. британцев.
29 марта Мэй уведомила власти ЕС о начале Brexit. С этого момента была задействована статья 50 Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая процедуру двухлетних переговоров по прекращению членства Великобритании в ЕС. Данное решение было принято после проведенного в июне прошлого года референдума по вопросу целесообразности нахождения Соединенного Королевства в составе Евросоюза, по итогам которого победу праздновали евроскептики.