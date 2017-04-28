Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: ядерные и ракетные испытания КНДР представляют угрозу для всего мира

Международная панорама
28 апреля, 18:30 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Пхеньян продолжает провокационные действия в АТР, считает британский премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ядерные и ракетные испытания КНДР нарушают резолюции ООН и представляют угрозу для всего мира.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам встречи со своим японским коллегой Синдзо Абэ, который находится с визитом в Великобритании.

Мэй выразила мнение, что КНДР "продолжает предпринимать провокационные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Перед лицом этой агрессивности мы непоколебимы в осуждении подобной дестабилизирующей деятельности", - сказала она.

"Премьер-министр Абэ и я договорились продолжить работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы поддерживать давление на КНДР и противостоять угрозе безопасности, которая исходит от ее противозаконного стремления заполучить ядерное оружие", - добавила Мэй.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке в КНДР к ядерному испытанию. Со своей стороны США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи, направили в южнокорейский порт Пусан атомную подводную лодку Michigan со 154 крылатыми ракетами Tomahawk на борту и развернули в Филиппинском море восточнее Окинавы авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
КНДР Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
7
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
Темы дня
Загрузка...
Реклама