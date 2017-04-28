Мэй: ядерные и ракетные испытания КНДР представляют угрозу для всего мира

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ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ядерные и ракетные испытания КНДР нарушают резолюции ООН и представляют угрозу для всего мира.
Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам встречи со своим японским коллегой Синдзо Абэ, который находится с визитом в Великобритании.
Мэй выразила мнение, что КНДР "продолжает предпринимать провокационные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Перед лицом этой агрессивности мы непоколебимы в осуждении подобной дестабилизирующей деятельности", - сказала она.
"Премьер-министр Абэ и я договорились продолжить работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы поддерживать давление на КНДР и противостоять угрозе безопасности, которая исходит от ее противозаконного стремления заполучить ядерное оружие", - добавила Мэй.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке в КНДР к ядерному испытанию. Со своей стороны США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи, направили в южнокорейский порт Пусан атомную подводную лодку Michigan со 154 крылатыми ракетами Tomahawk на борту и развернули в Филиппинском море восточнее Окинавы авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.