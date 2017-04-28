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Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору

Международная панорама
28 апреля, 20:58 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

После подсказки от членов своей делегации госсекретарь США исправил свою ошибку

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/JUSTIN LANE

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, председательствовавший в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове пропустил очередь постоянного представителя Украины Владимира Ельченко и раньше времени передал слово главе МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

После подсказки от членов своей делегации Тиллерсон исправил свою ошибку. "Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины", - сказал госсекретарь США.

В своем выступлении Владимир Ельченко повторял позиции США и других западных стран, в том числе поддержал идею развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD, отметив, что в Киеве понимают необходимость "укрепления оборонительного потенциала соседних (с КНДР) государств".

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