Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, председательствовавший в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове пропустил очередь постоянного представителя Украины Владимира Ельченко и раньше времени передал слово главе МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

После подсказки от членов своей делегации Тиллерсон исправил свою ошибку. "Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины", - сказал госсекретарь США.

В своем выступлении Владимир Ельченко повторял позиции США и других западных стран, в том числе поддержал идею развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD, отметив, что в Киеве понимают необходимость "укрепления оборонительного потенциала соседних (с КНДР) государств".