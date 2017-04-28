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NYT: АНБ вынуждено прекратить одну из программ слежки

Международная панорама
28 апреля, 21:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По данным издания, речь идет о перехвате электронных посланий американцев за рубеж и из-за рубежа

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НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Агентство национальной безопасности США (АНБ), занимающееся электронной слежкой, намерено прекратить одну из программ сбора информации - перехват электронных посланий американцев за рубеж и из-за рубежа, в которых упоминаются лица, вызывающие подозрения у американских спецслужб. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Впервые о существовании такой программы слежки газете стало известно в 2013 году. Представители АНБ утверждали, что программа вполне законная, поскольку дает возможность выявлять людей, причастных к терроризму, шпионажу или другим преступлениям. Однако представители правозащитных организаций ссылались на то, что АНБ с помощью телекоммуникационных компаний собирает чрезмерно большой объем информации о частной жизни американцев, в частности, дополнительную информацию, связанную с интернет-адресами их корреспондентов за рубежом.

Первоначально американский суд принял решение о том, что такой широкий сбор информации противоречит четвертой поправке к Конституции США, налагающей запрет на необоснованные обыски, а затем, по данным NYT, приостановил выдачу разрешения на осуществление программ сбора разведывательной информации до тех пор, пока АНБ не внесет изменения в сложившуюся практику.

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