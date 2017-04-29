СБ ООН продлил миротворческую миссию в Западной Сахаре на год

ООН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 30 апреля - миротворческую миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая была введена в регион в 1991 году после прекращения боевых действий между Марокко и фронтом ПОЛИСАРИО, добивающимся независимости территории. Соответствующая резолюция, переговоры над которой велись на протяжении недели, получила в пятницу поддержку всех 15 стран - членов СБ, в том числе России.

В документе содержится призыв к сторонам конфликта полностью сотрудничать с миротворческой миссией, а также обеспечить ее беспрепятственную работу и безопасность. Кроме того, Совбез указал Марокко и фронту ПОЛИСАРИО на необходимость "продемонстрировать политическую волю и работать в атмосфере, способствующей диалогу, с целью возобновления переговоров" о статусе Западной Сахары.

Выступая после голосования, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев подчеркнул, что преодолеть противоречия и добиться "справедливого и устойчивого урегулирования" конфликта можно "только политическим путем на базе соответствующих резолюций СБ". "Конечная формула должна быть приемлемой как для марокканцев, так и для полисарийцев, и предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН", - указал дипломат.

В свою очередь заместитель постпреда США Мишель Сисон посетовала на то, что в последние годы международное сообщество "не видело большого прогресса" в процессе урегулирования вопроса о Западной Сахаре. "Это - фундаментальная проблема, которой мы должны заняться в ближайшие месяцы", - заявила она, добавив, что США "полностью поддерживают" призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о перезапуске переговоров между марокканской стороной и фронтом ПОЛИСАРИО.

Задержка с голосованием

Изначально резолюцию по Западной Сахаре планировалось принять в четверг утром, однако голосование было отложено на сутки, чтобы дать время усилиям по урегулированию ситуации в районе деревне Гергерат в буферной зоне, где на протяжении нескольких месяцев находились силы ПОЛИСАРИЮ в нарушение соглашения о прекращении огня. В четверг вечером ПОЛИСАРИО известил секретариат ООН о том, что принял решение отвести войска из Гергерата. В свою очередь США, председательствующие в Совбезе, приняли решение дождаться подтверждения МООНРЗС о выводе войск.

Как сообщил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, миротворцы подтвердили, что в течение 27 и 28 апреля силы ПОЛИСАРИО покинули район Гергерата. Он напомнил, что в феврале из буферной зоны вышли марокканские войска. По словам Дюжаррика, это "улучшит шансы на создание атмосферы", способствующей возобновлению переговоров с целью достижения "взаимоприемлемого политического решения" западносахарского вопроса, которое "позволит жителям региона реализовать свое право на самоопределение".

Конфликт вокруг Западной Сахары является одним из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Боевые действия продолжались до 1991 года и прекратились после того, как в регион была направлена Миссия ООН, заявленной целью которой является подготовка референдума по статусу региона.

Ситуация вокруг Западной Сахары накалилась в начале марта 2016 года, когда бывший генсек ООН Пан Ги Мун приравнял статус региона к оккупации. В ответ Рабат выслал почти всех гражданских сотрудников МООНРЗС, добился закрытия военного координационного центра, а также отказался от финансирования ооновского присутствия. По итогам напряженных переговоров ООН удалось добиться возвращения в регион части своих сотрудников.