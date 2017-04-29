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Globo: митингующие устроили беспорядки у дома президента Бразилии в Сан-Паулу

Международная панорама
29 апреля, 2:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Митингующие забросали дом Мишела Темера камнями и петардами, сообщает телеканал

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Протестующие против реформ президента Бразилии Мишела Темера устроили беспорядки у дома главы государства в крупнейшем городе страны Сан-Паулу. Соответствующие кадры продемонстрировал в пятницу в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, сам Темер находится сейчас в столице республики Бразилиа. Между тем в Сан-Паулу митингующие начали бросать камни и петарды в направлении здания, где проживает его семья. Демонстранты протестуют против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, предложенных бразильским лидером. Стражи порядка стараются преградить участникам акции путь к дому главы государства.

В большинстве регионов Бразилии в пятницу проходит общенациональная забастовка, в которой участвуют водители автобусов и машинисты железнодорожного транспорта. Учителя ряда средних школ, работники нефтеперерабатывающей промышленности, сотрудники банков, судьи и некоторые другие категории госслужащих также не вышли на работу. Кроме того, в рамках общенациональной забастовки профсоюзы и общественные движения, выступающие с критикой действующего правительства, организуют манифестации в 24 из 26 штатов Бразилии и столичном Федеральном округе. В ряде регионов акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом страны. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. корр.), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Законодательный орган крупнейшей южноамериканской страны также обсуждает сейчас другую инициативу, вызвавшую острую общественную полемику. Речь идет о реформе, в соответствии с которой в Бразилии предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

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