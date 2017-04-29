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Трамп уверен, что демократы обвиняют его в связях с РФ из-за краха на выборах

Международная панорама
29 апреля, 3:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Президент США также отметил, что американские журналисты слишком мало внимания уделяют поиску связей с Россией Хиллари Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп уверен, что политические оппоненты и СМИ обвиняют его в связях с Россией, так как глубоко раздосадованы поражением кандидата от демократов на выборах главы государства. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.

"Все телекомпании критикуют меня по всем темам, раздувают вымышленные истории, подобные той, которая касается России", - сказал американский лидер. Он отметил, что звучащие в СМИ утверждения о наличии связей между ним или его окружением с РФ являются заведомой дезинформацией. "Я называют их "вся эта сфабрикованная история о России", - пояснил президент.

"Они выдумали историю о России, потому что были раздосадованы грандиозным поражением (на президентских выборах - прим. ТАСС), подобного которому еще не видели", - отметил Трамп, говоря о демократах. Он также выступил с утверждением, что американские журналисты слишком мало внимания уделяют поиску связей с Россией экс-кандидата от Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон, а также ее окружения.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с Россией. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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