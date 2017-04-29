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СМИ: авианосец США Carl Vinson находится у берегов Нагасаки и может выйти в Японское море

Международная панорама
29 апреля, 3:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Агентство Kyodo сообщило, что это может произойти в течение дня

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ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американский атомный авианосец Carl Vinson в настоящее время находится у берегов японской префектуры Нагасаки. Об этом сообщил телеканал NHK, операторы которого около шести часов утра по местному времени (01:00 мск) с вертолета сняли авианосец.

По данным телеканала, авианосец может миновать Корейский пролив и войти в Японское море. Агентство Kyodo сообщило, что это может произойти в течение дня.

23 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson приступила к совместным учениям с Силами самообороны Японии, от них участвовали ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ", взявшие на себя часть функций по противоракетной обороне авианосца. 28 апреля в районе к востоку от Окинавы совместные маневры провели боевые самолеты японских Воздушных сил самообороны и палубная авиация, базирующаяся на американском авианосце.

Как информировал источник NHK в японском министерстве обороны, во второй половине дня 28 апреля Carl Vinson двинулся на север через Восточно-Китайское море. Ранее сообщалось, что в конце апреля учения с ударной группой ВМС США проведут ВМС Южной Кореи. Район маневров, а также количество и типы южнокорейских кораблей, выделяемых для учений, не уточнялись.

Внимание японской прессы к дислокации американского авианосца приковано после осуществленного 29 апреля в КНДР ракетного пуска. Точных сведений об испытании пока не поступало, однако, по имеющимся данным, запуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Намдо. Как заявил генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

Запуск ракеты был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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Ракетные запуски в КНДР
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