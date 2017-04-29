ЦТАК: в Желтом море участились случаи нарушения морской границы кораблями Южной Кореи

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ПХЕНЬЯН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян отмечает резкий рост случаев нарушения ВМС Республики Корея (РК) морской границы в Желтом море. Так, согласно опубликованным данным информационного агентства ЦТАК, "только за последние 10 дней южнокорейские корабли более 80 раз вторгались в территориальные воды КНДР - почти в два раза чаще, чем за весь март текущего года".
Такие опасные действия, которые совершаются южнокорейской стороной под предлогом перехвата рыболовных судов, ведущих нелегальный промысел, "могут привести к крупному вооруженному конфликту", предупреждает информагентство.
Согласно сообщению ЦТАК, рост активности ВМС РК наблюдается в то время, когда "в южнокорейский порт Пусан прибыла американская атомная подлодка Michigan, а в сторону Корейского полуострова выдвигается авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.
Агентство предупредило, что Корейская народная армия "бдительно следит за действиями Южной Кореи в Желтом море", которое на картах КНДР обозначено как "Западное". "Властям РК пора осознать, что "ее безрассудные действия приведут к катастрофическим последствиям", - резюмирует ЦТАК.
Пять находящихся под контролем РК островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи "северной разграничительной линии" (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом. КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли американцы, и настаивают на переносе морской границы на юг к военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет. Поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.