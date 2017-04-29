Участие НАТО в урегулировании ситуации на Корейском полуострове не обсуждается

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Обсуждения о возможном привлечении НАТО к решению проблемы на Корейском полуострове нет. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу агентством DPA.
"На прошлой неделе я провел много часов в Белом доме и могу заверить, что там не ведется никакой дискуссии о какой-либо роли НАТО по отношению к Северной Корее", - сказал он.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Ранее также появилась информация о том, что Пхеньян вновь испытал баллистическую ракету. Со своей стороны США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи, направили в южнокорейский порт Пусан атомную подводную лодку Michigan со 154 крылатыми ракетами Tomahawk на борту и развернули в Филиппинском море восточнее Окинавы авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.