Туск призвал страны ЕС сохранить единство для завершения переговоров с Лондоном по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. 27 государств - членов Евросоюза должны сохранять единство с тем, чтобы завершить переговоры с Великобританией о ее выходе из состава сообщества. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit.
"Нам надо остаться в единстве с 27, только в этом случае мы будем способны завершить переговоры. Это означает, что наше единство - в интересах и Великобритании", - сказал он, отметив, что чувствует полную поддержку со стороны как всех институтов ЕС, так и лидеров 27 стран сообщества. "Я уверен, что это не изменится", - добавил Туск.
Он подчеркнул, что на переговорах приоритетом для обеих сторон будет обеспечение гарантии семьям, которые пострадают от Brexit. "Это приоритет номер один и для нас, и для Великобритании", - отметил руководитель Евросовета.
Главы государств и правительств 27 государств ЕС проводят в Брюсселе первый официальный саммит без Великобритании. Экстренная встреча была созвана Туском сразу после 29 марта, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила Брюссель о намерении страны покинуть ЕС. 29 апреля лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.