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Абэ: мирный договор между РФ и Японией не подписать без доверия между народами двух стран

Международная панорама
29 апреля, 12:43 дата обновления: 29 апреля, 14:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, апреля. /ТАСС

В противном случае, подчеркнул премьер-министр Японии, стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение

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ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Россия и Япония не смогут подписать мирный договор без установления доверительных отношений между народами двух стран, поскольку только так стороны смогут найти взаимоприемлемое решение. Об этом заявил в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс- конференции в Лондоне.

"Самое важное для подписания мирного договора - общее доверие между народами двух стран. Если его не будет, мы не сможем найти взаимоприемлемое решение", - сказал он, назвав в очередной раз ненормальной ситуацию, когда такой договор между двумя государствами не подписан на протяжении более 70 лет. Для установления доверительных отношений, отметил он, стороны "будут расширять обмены между четырьмя северными островами, Хоккайдо, Сахалином и всем Дальним Востоком, а также работать над реализацией плана из 8 пунктов", который был предложен японской стороной в мае прошлого года.

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© Михаил Метцель/ТАСС

Путин 27 апреля проведет переговоры с Синдзо Абэ

Тихой поступью: что ожидать от визита Абэ в Россию

Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля

По оценке премьера, отсутствие этого документа ограничивало сотрудничество. Однако, как напомнил премьер, в декабре прошлого года, когда российский президент Владимир Путин посетил японский город Нагато (префектура Ямагути) и Токио, стороны договорились, что смогут решить этот вопрос.

Говоря о своем визите в Москву, где Абэ 27 апреля встретился с Путиным, японский премьер отметил, что "стороны сделали большой шаг в сторону осуществления совместной экономической деятельности на четырех северных островах и облегчения посещений островов их бывшими жителями". "Чтобы реализовать такую совместную деятельность, мы отправим туда в конце мая группу из представителей правительства и бизнеса", - сказал он, добавив, что уже в июне бывшие жители Кунашира и Итурупа смогут попасть на острова самолетом, "что намного проще, поскольку им не надо будет проходить сложную процедуру въезда у берегов Кунашира".

По итогам визита Абэ в Москву лидеры двух стран заявили, что намерены встретиться в этом году как минимум еще дважды - на саммите "двадцатки" в июле в Гамбурге и на экономическом форуме осенью во Владивостоке.

Премьер также отметил, что считает необходимым участие Москвы в решении международных проблем и намерен продолжить диалог с Путиным.

"В Москве у нас состоялись откровенные переговоры по ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и другим международным вопросам. Конструктивное участие России необходимо для решения международных проблем. Я продолжу диалог с Путиным, и мы будем работать (в этом направлении) вместе", - сказал глава японского правительства.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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