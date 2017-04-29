WSJ: войска США патрулируют границу Турции и Сирии во избежание стычек турок с курдами

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Подразделения американских войск приступили к патрулированию границы между Турцией и Сирией для предотвращения стычек турецких военных с бойцами курдского ополчения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на полковника ВВС США Джона Дорриана, являющегося официальным представителем штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Силы США проводят патрулирование на севере Сирии с целью поддержания стабильности в этой зоне и предотвращения инцидентов, которые способны помешать усилиям, направленным на разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии", - информировал Дорриан.

"ИГ остается крупнейшей угрозой в Сирии и Ираке, группировка представляет собой угрозу в регионе и во всем мире", - добавил полковник.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС Турции, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК - прим. ТАСС)".

В Сирии в настоящее время дислоцированы около 500 американских военнослужащих, в основном спецназовцев. В Ираке находятся примерно 5 тыс. американских солдат и офицеров, из которых около 450 являются советниками.