Лидер СНП: Сербия должна защитить сербов в Черногории от преследований

БЕЛГРАД, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Сербии должно принять меры по защите сербов, проживающих в Черногории, от преследования со стороны прозападных властей. Уверенность в этом выразил в субботу лидер Сербской народной партии (СНП) Ненад Попович.

"Призываю правительство Сербии решительно встать на защиту жизней и прав черногорских сербов, которые оказались под еще большей угрозой после того, как неполный состав Скупщины (однопалатного парламента) Черногории принял решение о вступлении этой страны в НАТО. Присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу обеспечит международное признание легитимности режима (экс-премьера и лидера правящей коалиции) Мило Джукановича, угнетающего сербский народ в Черногории и стремящегося искоренить его национальную идентичность. Мило Джуканович и прежде не гнушался террором, направленным против сербов, так какого же поведения следует ожидать от него теперь, когда он заручился поддержкой НАТО и может рассчитывать на ее защиту?" - говорится в поступившем в ТАСС заявлении Поповича.

По словам лидера СНП, черногорские сербы теперь могут подвергнуться еще большему давлению. "После решения о вступлении Черногории в НАТО сербам в этой стране угрожают преследования, аналогичные тем, что наш народ пережил в нацистском независимом государстве Хорватия. Поэтому я хочу подчеркнуть, что подобающая реакция правительства Сербии, направленная на защиту поставленных под угрозу прав и свобод черногорских сербов, как и реакция сербского общества в целом, сейчас необходима более чем когда-либо", - считает политик.

В Черногории (население - 622 тыс. человек), согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов. Политика их ассимиляции привела к тому, что с каждой новой переписью населения официальное число сербов уменьшается; люди боятся и скрывают свою национальность. Как сообщил ранее черногорский портал "Сербские новости", идет борьба не только с сербским самосознанием, но и с кириллицей. Так, со здания Конституционного суда Черногории исчезла указательная таблица на кириллице (сербы используют как кириллическую азбуку, так и латиницу, а черногорцы - только латиницу).

Скупщина Черногории проголосовала в пятницу за вступление страны в Североатлантический альянс, в пользу чего высказались 46 депутатов из 81. В связи с отказом технических средств голосование велось поименно, спикер зачитывал фамилии депутатов, а они озвучивали свои предпочтения. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших выступили в поддержку вступления в НАТО.

Таким образом руководство Черногории провело непопулярное в народе решение через парламент, в котором обладает большинством, а идея провести референдум по этому судьбоносному для страны вопросу была названа властями "ненужной".