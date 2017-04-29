Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: тысячи иностранцев не могут начать служить в Армии США из-за долгих проверок

Международная панорама
29 апреля, 21:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Около 1,5 тыс. человек оказались перед перспективой депортации, так как сроки действия их виз истекли в ноябре 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Около 4,3 тыс. новобранцев из числа иностранных граждан не могут приступить к службе в Армии (сухопутных войсках) США и не подлежат переброске в горячие точки планеты ввиду затянувшегося процесса проверки их благонадежности. Правила таких проверок были ужесточены в период завершения президентских полномочий Барака Обамы, сообщила в субботу в своей электронной версии газета The New York Times.

Она изложила данные, полученные от официального представителя командования Армии США Хэнка Минитреса. Как он разъяснил, новобранцам в ожидании результатов проверок запрещено свободно передвигаться вне тренировочных баз и лагерей, водить транспортные средства и наниматься на работу. 1,5 тыс. человек, у которых сроки действия виз из-за проволочек истекли еще в ноябре 2016 года, оказались перед реальной перспективой депортации. Многие из них теперь лишились шансов получить вид на жительство в США и американское гражданство, посетовал Минитрес.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© EPA/Olivier Douliery/POOL

Twitter отозвала иск против властей США, которые добивались сведений о противниках Трампа

Twitter подала в суд после требования США раскрыть сведения об аккаунте противников Трампа

WSJ: у въезжающих в США могут начать проверять телефонные контакты и аккаунты в соцсетях

Во время президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2009) командование Вооруженных сил страны стало более активно набирать опытных врачей и говорящих на нескольких языках людей из числа мигрантов и даже нелегальных мигрантов. За службу им была обещана ускоренная процедура получения вида на жительство и гражданства США. Этим шансом воспользовались около 10 тысяч человек, большинство из которых вступили в ряды Армии.

Администрация нового президента Дональда Трампа пока окончательно не определилась в данном вопросе. Трамп обещал помочь новобранцам данной категории, но окончательное решение должен принять министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который занимает более осторожную позицию, чем глава государства. Для администрации более актуален вопрос обеспечения соблюдения указов в области ужесточения иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов президента Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в указ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе
2
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
5
В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Участники нападения на Варламова доставлены в полицию
Темы дня
Загрузка...
Реклама