NYT: тысячи иностранцев не могут начать служить в Армии США из-за долгих проверок

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Около 4,3 тыс. новобранцев из числа иностранных граждан не могут приступить к службе в Армии (сухопутных войсках) США и не подлежат переброске в горячие точки планеты ввиду затянувшегося процесса проверки их благонадежности. Правила таких проверок были ужесточены в период завершения президентских полномочий Барака Обамы, сообщила в субботу в своей электронной версии газета The New York Times.

Она изложила данные, полученные от официального представителя командования Армии США Хэнка Минитреса. Как он разъяснил, новобранцам в ожидании результатов проверок запрещено свободно передвигаться вне тренировочных баз и лагерей, водить транспортные средства и наниматься на работу. 1,5 тыс. человек, у которых сроки действия виз из-за проволочек истекли еще в ноябре 2016 года, оказались перед реальной перспективой депортации. Многие из них теперь лишились шансов получить вид на жительство в США и американское гражданство, посетовал Минитрес.

Во время президентства Джорджа Буша-младшего (2001-2009) командование Вооруженных сил страны стало более активно набирать опытных врачей и говорящих на нескольких языках людей из числа мигрантов и даже нелегальных мигрантов. За службу им была обещана ускоренная процедура получения вида на жительство и гражданства США. Этим шансом воспользовались около 10 тысяч человек, большинство из которых вступили в ряды Армии.

Администрация нового президента Дональда Трампа пока окончательно не определилась в данном вопросе. Трамп обещал помочь новобранцам данной категории, но окончательное решение должен принять министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который занимает более осторожную позицию, чем глава государства. Для администрации более актуален вопрос обеспечения соблюдения указов в области ужесточения иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов президента Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в указ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).