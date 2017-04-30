Сноуден разочарован решением норвежских властей не пускать его в страну

ОСЛО, 30 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден глубоко разочарован тем, что власти Норвегии лишили его возможности приехать в Осло, чтобы получить премию норвежского PEN-центра за вклад в защиту свободы слова. Об этом сам Сноуден заявил в опубликованном в субботу вечером интервью NRK, сотрудники которой присутствовали на состоявшейся 21 апреля в Москве закрытой церемонии вручения премии.

Власти страны неоднократно отказывались предоставлять американцу гарантии того, что он не будет экстрадирован в США, если приедет в Норвегию. После того, как в прошлом году Сноуден подал против норвежского государства иск, суды королевства отказались принимать его к рассмотрению, встав на сторону норвежского Минюста.

"Они (норвежские власти) приняли решение нанять адвокатов и в суде лишить PEN-центр возможности вручить мне премию, а меня - спокойно приехать в Норвегию, - заявил Сноуден. - США пригрозили всем странам Европы, что потребуют моей выдачи, если я приеду в любую из них. В том случае, если требование не будет выполнено, это может иметь последствия для отказавшего государства".

Под контролем США

Председатель правления норвежского PEN-центра Вильям Нюгор также выступил с жесткой критикой руководства своей страны.

"К сожалению, норвежские власти приняли решение вступить с нами в юридическое противоборство, чтобы лишить Сноудена возможности посетить Норвегию. Это показывает, что свобода слова в Норвегии находится под прямым контролем иностранной державы, и мы знаем какой", - сказал Нюгор.

Еще в 2013 году норвежский МИД получил от посольства США дипломатическую ноту с требованием экстрадировать американца, если он окажется в Норвегии. Власти скандинавского королевства пытались сохранить содержание документа в тайне, однако впоследствии были вынуждены передать его журналистам.

В хорошей компании

Еще в марте прошлого года норвежский PEN-центр объявил Сноудена лауреатом премии имени Карла фон Осецкого (1889 - 1938) - критика гитлеровского режима и антифашиста, удостоенного Нобелевской премии мира в 1936 году. Осецкий так и не смог получить награду, так как находился в немецкой тюрьме и умер вскоре после формального освобождения.

"Премия имени Осецкого имеет для меня особое символическое значение. У него были твердые политические убеждения, он писал о преступлениях, которые совершал режим в его стране, ему не дали приехать в Норвегию. В этом смысле находиться в компании с таким человеком для меня большая честь. Я невероятно благодарен за полученное признание", - заявил Сноуден.

Врученная Сноудену награда представляет собой литографию известного современного норвежского художника Нико Видеберга.

История Сноудена

Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более, чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения.